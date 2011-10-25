Дизайн для интернет-магазина

вот сайт http://auto.prgmm.ru/ нужны 2 внутренних страница Точно такие же как здесь: 1. Фильтра и все аналогично : http://kolesa.kz/a/search?cat=auto.car&das%5Bauto.car.grbody%5D=&das%5Bauto.car.mm%5D%5B0%5D=&das%5Bauto.car.mm%5D%5B1%5D=&das%5Bregion%5D=&das%5Bprice%5D%5Bl%5D=&das%5Bprice%5D%5Bh%5D=&das%5Byear%5D%5Bl%5D=&das%5Byear%5D%5Bh%5D=&das%5B_sys.torg%5D=&das%5Bhas_change%5D=&das%5Bauto.fuel%5D=&das%5Bauto.car.volume%5D%5Bl%5D=&das%5Bauto.car.volume%5D%5Bh%5D=&das%5Bauto.run%5D%5Bh%5D=&das%5Bauto.car.transm%5D=&das%5Bauto.color%5D=&das%5Bauto.color_m%5D=&das%5Bcar.dwheel%5D=&_txt_=&das%5B_sys.hasphoto%5D= 2.И вот такого подробнее о машине: http://kolesa.kz/a/show/4767012 Жду ...