Создания шаблона для Joomla

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Закрыт9 заявок142 просмотра

Нужно разработать шаблон для Joomla.Тематика-сайт ресторана.

Joomla
14 лет назад
AndreyDorofeev
Андрей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад