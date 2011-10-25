Создания шаблона для Joomla

Нужен дизайн страниц сайта: главная + 3 вложенных. 1. Главная страница. Здесь размещаются ссылки на все остальные пункты плюс пара вводных абзацев. Пунктов меню будет 5 (и один в уме!)Логотип , можно текстовый. 2. Статьи ...