Дизайн сайта, верстка, интеграция в DLE

Нужен дизайн сайта, портального типа. Сам сайт является по типу новостного.

Так же дизайн нужно будет сверстать (на дивах).

Интегрировать в DLE. + сделать Слайдер.

Дизайн должен быть портального типа, аккуратны, информативный.

Примеры сайтов которые нравятся:э

http://ndl-global.com/

http://www.padi.com/

http://www.kitecenter.com.ua/

http://www.wake.ru/

http://www.tetis.ru/

http://www.yachtrussia.ru/

то есть красивые, креативные, приятные.

Дизайны опубликованны в спадающем порядке. Те которые больше нравятся те выше. То есть первый самый интересный как по мне.

Сайт уже имеет дизайн, только как по мне он уже устарел, хочется чего то новенького, как то освежить сайтик нужно.