Дизайн интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка664 просмотра

Необходим дизайн интернет-магазина бытовой техники и электроники. ТЗ исполнителю. Пишите цену, сроки и контакты

14 лет назад
a8876187
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

kelvinx
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kelvinx
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад