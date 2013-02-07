Разработка версии для слабовидящих

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка184 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Ветеринарная клиника (http://veterinara-na-dom.ru/) обслуживает собак-поводырей слабовидящих людей.

И требуется версия сайта (или это специальный скрипт - не знаю) для слабовидящих, на подобии этого:

http://правительство.рф/special/

Сайт сделан на Joomla 2.5.

Выслушаем все предложения! Отпишите пожалуйста (можно приватно) сроки выполнения такого задания и стоимость.

Спасибо!

11 лет назад
Kezzler
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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