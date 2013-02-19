Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Все в срок и очень симпатично. Легко найти общий язык. И очень отзывчивое отношения ко всем просьбам. Весьма довольны работой. При возможности будем сотрудничать еще!
Ответный отзыв
четкая задача, быстрая оплата. плюс!
$500
10 баллов
11 лет назад
Кирилл, опытный, честный и ответственный исполнитель. Четко в оговоренные сроки, даже с полным опережением выполнил свою работу. Работа была непростная, нужно было нарисовать более 20 экранов. Экраны все разные сложные по исполнению и логики. С чем прекрасно справился. На протяжение всего проекта проявлял инициативу по внедрению дополнительных элементов в дизайн, что шло как бонус. Буду и дальше работать с данным дизайнером, который очень талантливый и развитый. Еще и скромный, так как в портфолио нету большей части прекрасных работ.
Ответный отзыв
отлично, хороший заказчик. крайне рекомендую! :)
$150
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа! Оперативно и качественно!
Ответный отзыв
всё супер.
Дизайн сайтов
3 отзыва
$15/час
от $250от 2 дней
#514
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $300
от 3 дней
#650