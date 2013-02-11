Руководитель женского портала

В портал женской тематики требуется "Руководитель проекта":

Обязанности:

1) Монетизация портала:

- привлечение прямых рекламодателей;

- привлечение партнерских интернет-магазинов;

и т.д.

2) Создание со временем сообщества;

3) создание дополнительных разделов;

4) Работа с оптимизаторами по привлечению трафика на сайт;

5) разработка и реализация маркетинговой программы,

6) взаимодействие со спонсорами

7) координация работы по наполнению сайта, разработка фич, организация дружественной рассылки.

Требования:

1) Свободная ориентация в интернет –пространстве

2) Знание тематики и конкурентов;

3) Опыт создания коммьюнити (запуск и поддержание обсуждений);

4) Опыт монетизации крупных проектов;

5) отличные коммуникативные навыки, активность, креативность;

6) связи в Интернет сфере приветствуются;

7) отличное понимание специфики продвижения проектов в Интернет;

Условия:

Возможность работать удаленно;

Фиксированный оклад + процент от всего оборота портала;

Возможность совмещать несколько проектов, включая наш.

По факту:

Есть проект, которому более 5 лет, информационный партнер Недели моды в Москве, порядка 3000 уникальных посетителей ежедневно, возможность увеличения посещаемости минимум в 3 раза, засчет НЧ запросов и контекстной рекламы, так вот для этого проекта нужен управляющий, который знает что нужно делать и в какую стороны дальше развивать проект, есть куча идей, есть возможности для реализации ваших идей. Так вот, вам полностью будет отдан проект, ваша задача увеличить прибыль проекта. Возможна работа по договору, по которому вы не будете боятся, что вас в итоге кинут после развития проекта. Нам нужен надежный партнер в первую очередь, а не работник.

На данный момент рассматриваем кандидатуру только из Москвы (возможность приехать в офис, провести планерку, обсудить рабочие моменты), но возможен вариант и из региона рассмотреть кандидатуру.

ICQ 413-23-37 или личку