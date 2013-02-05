Перекинуть кампанию из Я.Директ в Гугл Адвордс

$250
Контекстная рекламаЗакрыт10 заявок214 просмотров
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Добрый вечер!

Кампания на 1000 кл. слов из яндекс директ в гугл адвордс. В адвордс на наш аккаунт.

Цена, срок?

11 лет назад
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад