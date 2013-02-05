Перекинуть кампанию из Я.Директ в Гугл Адвордс

В рекламное агенство требуется специалист-фрилансер в области контекстной рекламы для работы над проектами клиентов нашей компании с наших аккаунтов. В основном коммерция. Требуется ведение рекламных компаний под ключ, т.е. подбор ключевых слов, создание объявлений и ...
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Добрый вечер!
Кампания на 1000 кл. слов из яндекс директ в гугл адвордс. В адвордс на наш аккаунт.
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