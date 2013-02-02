Нужна контекстная реклама для США

Мы планируем выйти на стоматологический рынок в г.Нью Йорке. Мы ищем партнеров, которые способны вести рекламную кампанию в Google, Yahoo и Bing для городов New York, NY, Newark, NJ, Linden, NJ

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас есть опыт работы в англоязычном контексте.