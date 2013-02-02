Нужна контекстная реклама для США

$10000
Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки286 просмотров
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Мы планируем выйти на стоматологический рынок в г.Нью Йорке. Мы ищем партнеров, которые способны вести рекламную кампанию в Google, Yahoo и Bing для городов New York, NY, Newark, NJ, Linden, NJ

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас есть опыт работы в англоязычном контексте.

11 лет назад
kolbaken
Илья 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад