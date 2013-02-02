Нужна контекстная реклама для США

Нужен специалист по баннерной рекламе, который предложит самый эффективный вариант с начальным вложением (на первый раз) не более 3 т.р., зарегистрирует в баннерной сети, настроит кампанию. При положительных результатах будем регулярно обращаться. Опыт работы с баннерными ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы планируем выйти на стоматологический рынок в г.Нью Йорке. Мы ищем партнеров, которые способны вести рекламную кампанию в Google, Yahoo и Bing для городов New York, NY, Newark, NJ, Linden, NJ
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас есть опыт работы в англоязычном контексте.
- Похожие заказы
- $50Контекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать кампанию в директе для Интернет-магазина на основе XML (только для товаров, используя урлы из XML)Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется помощник специалист в контекстно рекламе 1. От кандидата, краткое описание его опыта и навыков. 2. Я даю задачу, мне план её выполнения, если я его одобрил, начинается работа с симантикой, далее составление объявлений и так далее.... 3. ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно настроить рекламную компанию на Яндекс Директе. Вот сам сайт kasko-kupit-v-spb.ru/ Основная услуга это оформление АвтоКаско в 35 страховых компаниях по Санкт-Петербургу, причем там на сайте есть пять вариантов для клиента, по этому учитываем их ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Подобрать ключевые слова на англ языке для продвижения сайта http://lesomaterial.com.ua/en_glavnaya в Турции Сделать 5 групп слов, и 4 обявления на каждую группу Основные товары: пиломатериалы, кругляк, доска обрезная, брус, сосна пиломатериалы - оптКонтекстная реклама1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется хороший специалист для продвижения сайта в инете на форумах, пабликах, досках..., все условия сотрудничества обговариваем при личной беседе. скайп: assist_ltdЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужна реклама в Директ для интернет магазина. За подробностями в ЛС.Закрыт11 лет назад
- $100
Нужна публикация рекламных объявлений на досках объявлений, форумах, городских порталах и предоставить отчет о проделанной работе в виде ссылок. . Предоставляем шаблон. Тематика объявлений – китайская электроника Тупой постинг хрумером в случайные доски не годится. ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно настроить компании в Яндекс.Директе. Изначально выделим бюджет в 1500 рублей, нужно привлечь минимум 70 подписчиков.Закрыт11 лет назад
Требуется составить файл YML для яндекс маркета. 100-150 товаров. Магазин на джумле + виртуемарт. Если есть готовые решения для автоматической выгрузки товаров, то Вам хлопот меньше.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт11 лет назад