Требуется составление YML-файла для ЯМаркета

Контекстная рекламаЗакрыт2 заявки178 просмотров
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Требуется составить файл YML для яндекс маркета. 100-150 товаров.

Магазин на джумле + виртуемарт. Если есть готовые решения для автоматической выгрузки товаров, то Вам хлопот меньше.

11 лет назад
YurikCH
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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