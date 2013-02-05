Требуется специалист в контекстной рекламе

Требуется помощник специалист в контекстно рекламе

1. От кандидата, краткое описание его опыта и навыков.

2. Я даю задачу, мне план её выполнения, если я его одобрил, начинается работа с симантикой, далее составление объявлений и так далее....

3. По оплате, оплата договорная сдельная, деньги адекватные, работа постоянная, задачи постоянные.

После выполнения тестового задания, начинаем сотрудничать на постоянной основе, тестовое задание будет тоже оплачено.