Требуется специалист в контекстной рекламе

Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок221 просмотр
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Требуется помощник специалист в контекстно рекламе

1. От кандидата, краткое описание его опыта и навыков.

2. Я даю задачу, мне план её выполнения, если я его одобрил, начинается работа с симантикой, далее составление объявлений и так далее....

3. По оплате, оплата договорная сдельная, деньги адекватные, работа постоянная, задачи постоянные.

После выполнения тестового задания, начинаем сотрудничать на постоянной основе, тестовое задание будет тоже оплачено.

11 лет назад
Kuku25
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад