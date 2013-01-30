Реклама в Директе для интернет-магазина

Нужна публикация рекламных объявлений на досках объявлений, форумах, городских порталах и предоставить отчет о проделанной работе в виде ссылок. . Предоставляем шаблон. Тематика объявлений – китайская электроника Тупой постинг хрумером в случайные доски не годится. ...
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Здравствуйте.
Нужна реклама в Директ для интернет магазина.
За подробностями в ЛС.
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