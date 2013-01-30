Размещение объявлений на Украинских досках и форум

Нужна публикация рекламных объявлений на досках объявлений, форумах, городских порталах и предоставить отчет о проделанной работе в виде ссылок. . Предоставляем шаблон. Тематика объявлений – китайская электроника

Тупой постинг хрумером в случайные доски не годится. Объявление должно находится максимально строго в определенной тематике.

Оплата сдельная.

Прошу предлагать расценки на данную услугу. Проект подразумевает периодическое повторение если будет эффект (рост количества продаж от размещения

Интересует цена. Человек нужен с опытом подобной работы и базой досок объявлений и форумов.