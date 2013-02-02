Нужно разработать рекл. кампанию в Яндекс Директе

Подобрать ключевые слова на англ языке для продвижения сайта http://lesomaterial.com.ua/en_glavnaya в Турции Сделать 5 групп слов, и 4 обявления на каждую группу Основные товары: пиломатериалы, кругляк, доска обрезная, брус, сосна пиломатериалы - опт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить рекламную компанию на Яндекс Директе. Вот сам сайт kasko-kupit-v-spb.ru/
Основная услуга это оформление АвтоКаско в 35 страховых компаниях по Санкт-Петербургу, причем там на сайте есть пять вариантов для клиента, по этому учитываем их при написании объявлений. И суть этих пакетов-предложений для клиента должны быть отражены в обявлениях (обявлений не мение 50, ключивеков около 2000)
1) Описываете задачу: Подготовить и запустить контекстную рекламу в яндекс.директ на тему "Авто КАСКО". Несколько примеров слов: купить каско, купить каско в спб, оформить каско, каско с доставкой. Условия таргетинга: только по Санкт-Петербургу, круглосуточно. ВАЖНО: показывать рекламу только в поисковых системах (не на сайтах партнеров)
2) Описать дедлайн и порядок работы:
- подготовить и согласовать со мной список ключевых слов (1 час)
- подготовить и согласовать со мной список объявлений (2 часа)
- завести рекламную кампанию в яндекс.директ с утвержденным списком слов и объявлений (2 часа)
- корректировать ставки в ходе рекламной кампании чтобы добиться макс. эффективности
3) Особые условия:
- вопрос: работаете в с агентского аккаунта или с моего аккаунта? Если с агентского, то сколько платит яндекс? Условие: доступы к кампании и архив рекламной кампании. Если не с агентского: пердоставлю свой.
4) Вознаграждение:
- 300-500 рублей за создание рекламной кампании (подбор слов, составление объявлений)
+ 100-200 рублей с каждого заказа в течени тестового периуда (1-2 недели), отследить просто на ваш ящик настроим форму отправки заявок)
5) Тестовое задание
Подобрать 20 ключевых запросов по моей тематике (разного типа!)
подготовить 3 текста объявлений
Про сами объявления:
-в тексте должно содержаться интересное предложение, ограничение на это предложение (по времени, по количеству оставшихся товаров и т. п.), призыв к действию.
- Самое важное заголовок (название продукта и призыв)
- упоминание ключевых слов
- Спец.размещение, справа вверху, справа всередине/внизу
- Запуститься со средней ценой (между спец.размещением и входом в гарантированные показы)
- Посчитать конверсию, какой процент покупает/звонит.
- стоимость клиента вычислить. если запас есть, повышат позицию объявления за счет цены, если слишком высокая – понижать позицию или дорабатывать сайт.
- определить максимальную стоимость клика. = максимальная стоимость клиента/количество кликов чтобы клиента получить
- таргетинги: показы только по Питеру, круглосуточно.
- где показывать рекламу: только в результатах поиска (яндекс.каталог и яндекс.партнеры не подходят)
- мониторинг сайта – ставим галочку «останавливать объявления при неработающем сайте».
- настройки на тематических площадках – изменить, расход удерживать в пределах 0% от общего расхода кампании, подтвердить действие, нажать «ok».
Задание будет сщитаться выполненым, по первой части его а именно настройка РК в ЯД после одобрения со стороны Яндекса. И будет оформнена через СБР. Оплата за заказ и 100-200 рубей в периуд тестирования 1-2 недели, оплачивается на прямую Вам.
Пишем сумму+срок выполнения.
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