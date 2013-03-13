Задание для специалиста по баннерной рекламе

$50
Контекстная рекламаЗавершен2 заявки203 просмотра
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Нужен специалист по баннерной рекламе, который предложит самый эффективный вариант с начальным вложением (на первый раз) не более 3 т.р., зарегистрирует в баннерной сети, настроит кампанию. При положительных результатах будем регулярно обращаться.

Опыт работы с баннерными сетями обязателен.

11 лет назад
VladislavK
Владислав 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
TheEvroman
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Работа была выполнена формально.
Прекрасный заказчик! Во время как оплата работы, так и её принятие!