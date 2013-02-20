Создатель и ведущий РК в Я.Директ и Google Adwords

В рекламное агенство требуется специалист-фрилансер в области контекстной рекламы для работы над проектами клиентов нашей компании с наших аккаунтов. В основном коммерция.

Требуется ведение рекламных компаний под ключ, т.е. подбор ключевых слов, создание объявлений и контроль ставок. В свою очередь мы можем предоставить все необходимое для выполнения этой задачи.

Оплата сдельная (по проектно). Фикс за создание компании (в зависимости от объема) + ведение компании (бонусная ежемесячная часть привязанная к эффективности РК). Бонусную часть вы будете получать регулярно пока работаете с нами по каждому проекту. Единственная волнующая нас метрика эффективности в вашей работе - стоимость конверсии.

В заявках просьба указывать опыт работы/портфолио/отзывы по данному направлению.