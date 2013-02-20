Необходимо разместить объявление на тематических сайтах и форумах. Ссылку на объявление нужно прислать. Оставляйте свои заявки с указанием цены за размещение 1 объявления.
Создатель и ведущий РК в Я.Директ и Google Adwords
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рекламное агенство требуется специалист-фрилансер в области контекстной рекламы для работы над проектами клиентов нашей компании с наших аккаунтов. В основном коммерция.
Требуется ведение рекламных компаний под ключ, т.е. подбор ключевых слов, создание объявлений и контроль ставок. В свою очередь мы можем предоставить все необходимое для выполнения этой задачи.
Оплата сдельная (по проектно). Фикс за создание компании (в зависимости от объема) + ведение компании (бонусная ежемесячная часть привязанная к эффективности РК). Бонусную часть вы будете получать регулярно пока работаете с нами по каждому проекту. Единственная волнующая нас метрика эффективности в вашей работе - стоимость конверсии.
В заявках просьба указывать опыт работы/портфолио/отзывы по данному направлению.
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