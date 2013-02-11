Реклама на Форекс тематику согласно инструкции

Привет. Ищу желающих подзаработать написанием отзывов на yandex/markete! Имеется несколько интернет магазинов, добавлены на Маркет совсем недавно. Нужно писать 1–2 отзыва в неделю. Отзыв должен быть развернутым и по теме магазина. Магазин работает в основном по ...