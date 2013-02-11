Реклама на Форекс тематику согласно инструкции

$250
Контекстная рекламаЗакрыт4 заявки205 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать, настроить и активировать акаунт в Гугл Адвордс.

В каждом акаунте от 2 до 4 текстовых объявлений для поиска; от 2 до 4 дополнительных ссылок.

Оплата 4 usd за акаунт.

Инструкцию вышлю после получения контактных данных.

11 лет назад
Alexey_Montana
Затыльный 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад