Реклама на Форекс тематику согласно инструкции

Привет. Ищу желающих подзаработать написанием отзывов на yandex/markete! Имеется несколько интернет магазинов, добавлены на Маркет совсем недавно. Нужно писать 1–2 отзыва в неделю. Отзыв должен быть развернутым и по теме магазина. Магазин работает в основном по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать, настроить и активировать акаунт в Гугл Адвордс.
В каждом акаунте от 2 до 4 текстовых объявлений для поиска; от 2 до 4 дополнительных ссылок.
Оплата 4 usd за акаунт.
Инструкцию вышлю после получения контактных данных.
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