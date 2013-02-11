Написание отзывов на маркетах

Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок256 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет. Ищу желающих подзаработать написанием отзывов на yandex/markete!

Имеется несколько интернет магазинов, добавлены на Маркет совсем недавно.

Нужно писать 1–2 отзыва в неделю. Отзыв должен быть развернутым и по теме магазина.

Магазин работает в основном по России

Предложение пишите с ценой за 1 отзыв, нормальная цена для меня 100 руб за отзыв.

11 лет назад
lampexpert
50 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Do_minika
Дарья 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$50
10 дней