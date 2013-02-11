Написание отзывов на маркетах

В рекламное агенство требуется специалист-фрилансер в области контекстной рекламы для работы над проектами клиентов нашей компании с наших аккаунтов. В основном коммерция. Требуется ведение рекламных компаний под ключ, т.е. подбор ключевых слов, создание объявлений и ...
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Привет. Ищу желающих подзаработать написанием отзывов на yandex/markete!
Имеется несколько интернет магазинов, добавлены на Маркет совсем недавно.
Нужно писать 1–2 отзыва в неделю. Отзыв должен быть развернутым и по теме магазина.
Магазин работает в основном по России
Предложение пишите с ценой за 1 отзыв, нормальная цена для меня 100 руб за отзыв.
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