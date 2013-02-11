Написание отзывов на маркетах

Привет. Ищу желающих подзаработать написанием отзывов на yandex/markete!

Имеется несколько интернет магазинов, добавлены на Маркет совсем недавно.

Нужно писать 1–2 отзыва в неделю. Отзыв должен быть развернутым и по теме магазина.

Магазин работает в основном по России

Предложение пишите с ценой за 1 отзыв, нормальная цена для меня 100 руб за отзыв.