Нужен специалист по контекстной рекламе

$100
Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок171 просмотр
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Требуется специалист-фрилансер в области контекстной рекламы для работы над сайтом по тематике ремонтно-отделочные работы, подбор ключевых слов, создание объявлений и контроль ставок.Оплата договорная.

11 лет назад
solidity
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад