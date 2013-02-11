Нужен Менеджер по монетизации женских порталов

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Ищем профессионала с отличным опытом монетизации женских проектов, который обеспечит монетизацию Интернет-проекту – Женский журнал о моде и стиле. Готовы с вами внедрять даже самые смелые идеи.

Требования:

- Подтвержденный опыт монетизации женских порталов и знание основных источников доходов (включая партнерки KupiVIP.ru, Shoptime, admitad и т.д.);

- Понимание принципов построения виртуальной экономики;

- Вывод портала на самоокупаемость (1 этап), на прибыльность (2 этап);

- Умение строить анализ на основе поведения большого количества пользователей;

- Оперативность, трудолюбие, отсутствие стереотипного мышления, желание достигать больших результатов;

- Анализ рынка, анализ конкурентов с целью подготовки предложений по улучшению портала, анализ стратегии поведения конкурентов.

- Разработка новых форм сотрудничества.

Обязанности:

- Ведение направления монетизации всего проекта;

- Повышение эффективности работы всего проекта;

- Поиск и сотрудничество с рекламодателями, рекламными агенствами и брендами, планирование, постановка задач, аналитика;

- Контроль работ по проекту, составление ежемесячных отчетов;

Условия:

- з/п + месячная схема бонусов от результата;

- возможно совмещение с другой работой;

- homeoffice.

Монетизация сапой, GGL, Miralinks, Rotapost и т.д. не интересно!!!!!

11 лет назад
russ-dmitry
Дмитрий 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад