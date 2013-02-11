Исполнители для рассылки объявлений по доскам

Нужно 2 человека для постоянной рассылки обьявлений на досках до 100 досок будет.

Работа постоянная. Вы должны быть каждый день в аське дял связи. Оплата по 3р за доску. Пишите сдесь свои данные. Писать только тем кто уже размещал обьявления