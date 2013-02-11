Исполнители для рассылки объявлений по доскам

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Нужно 2 человека для постоянной рассылки обьявлений на досках до 100 досок будет.

Работа постоянная. Вы должны быть каждый день в аське дял связи. Оплата по 3р за доску. Пишите сдесь свои данные. Писать только тем кто уже размещал обьявления

11 лет назад
micha2013
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад