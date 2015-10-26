Копирайт. Кроссфит/ Тренажеры

Необходимо написать закадровый текст для видеоролика обзора товара (строительная тематика). Тайминг видео - ~ 2 мин, это примерно 2000 символов текста. Я тезисно предоставляю информацию о товаре, который нужно осветить в видео. Вы, на ее основе, ...