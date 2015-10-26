Требуется технический писатель для написание статьи по теме "насосное оборудование", а конкретнее необходимо описать принципы работы дренажного насоса для откачки горячей воды серии HOMA H307 - H328 http://pump-tech.ru/katalog/drenazhnye_nasosy/promyshlennye_drenazhnye_nasosy/homa-h307_h328/ . Готов нормально и в пределах разумного оплатить ...
Составить список ключевых слов для продвижения на Youtube (150 видео)
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Здравствуйте, нужно составить список ключевых слов для продвижения видео на Youtube. Всего около 150 видео. На данный момент комплексного продвижения не нужно, к этому вернемся позже. Добавлять ключевые на youtube тоже не нужно. С вас вордовский файл со ссылками на видео и списком ключевых слов под каждой ссылкой. пишите цену и сроки, а также скидываете примеры продвижения на youtube.
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