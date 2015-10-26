Составить список ключевых слов для продвижения на Youtube (150 видео)

Здравствуйте, нужно составить список ключевых слов для продвижения видео на Youtube. Всего около 150 видео. На данный момент комплексного продвижения не нужно, к этому вернемся позже. Добавлять ключевые на youtube тоже не нужно. С вас вордовский файл со ссылками на видео и списком ключевых слов под каждой ссылкой. пишите цену и сроки, а также скидываете примеры продвижения на youtube.