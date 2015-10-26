Катушка Daiwa Sweepfire X - Описание рыболовных товаров для ИМ

Задача: описание для отображения на странице интернет магазина. Выполнить уникальный и читабельный рерайтинг на основе найденных исходников в соответствии с указанной в задании тематикой или ключевыми фразами.

В качестве источника для рерайта нельзя использовать материал с сайта fmagazin.ru

Ключевая фраза: Катушка Daiwa Sweepfire X

Ключевая фраза берется полностью.

Вхождение ключевой фразы не менее 2 раз на 1000 символов. Половина ключевых фраз не должна начинать или заканчивать предложение. Половина ключевых фраз должна быть размещена без изменения падежей и склонений. Ключевые фразы должны быть равномерно распределены по тексту.

Уникальность от 95%

Цена: 0,6$ за 1000 символов с пробелами. Объем: строго от 3000 до 5000 символов.

Работу нужно выполнить сегодня до 21:00 по МСК.