Сдать тесты на английском языке на сайте

Всем здравствуйте! Ищу фрилансера для выполнения контрольной работы по РКИ (русский как иностранный). Ничего сложного, вся теория дана в ссылках к каждому заданию (или почти). Для примеров на иностранном языке нужен английский. Задание вышлю на почту. Срок ...
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Здравствуйте, нужно сдать за меня 24 темы на сайте https://learn.hawkeslearning.com Идет три раздела для каждой темы: Learn, Practice, Certify. Мне нужно, чтобы вы сдали за меня раздел Certify. Тест можно повторять сколько угодно раз, главное набирать ни менее 8 правильных ответов в каждом тесте из 10 вопросов.Топики посвящены этим темам:2.5 Identifying Organizational Patterns2.6 Using Context for Unfamiliar Words or Phrases2.7 Using Word Parts for Unfamiliar Words2.8 Making Inferences about a Text2.9 Recognizing Types of Main Ideas and Evidence4.2 Understanding Pronouns4.3 Understanding Verbs4.4 Understanding Adjectives and Adverbs4.6 Understanding Clauses and Conjunctions4.7 Identifying the Characteristics of Sentences4.8 Identifying Common Sentence Errors4.9 Using Consistent Subjects and Verbs4.10 Using Consistent Pronouns and Antecedents4.11 Using Correct Pronoun Reference and Case4.12 Using Commas4.13 Using Semicolons and Colons5.3 Maintaining Consistency in Tense and Person5.5 Using Word and Sentence Variety5.6 Using Parallelism, Coordination, and Subordination5.7 Using Active and Passive Voice5.8 Emphasizing Words or Phrases6.2 Choosing a Topic and Scope for a Paragraph6.3 Writing a Topic Sentence6.4 Choosing an Organizational PatternПо срокам не сильно важно, большое спасибо. К сожалению сам могу сдать, но физически нет времени в данный момент, но нужно сдать
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