Контрольная работа

Необходимо выполнить контрольную работу по Операционному менеджменту Задание в файле. Оплата только по факту выполнения
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[code][/code]Решить контрольную работу, по требованиям которые указаны в документе. Вариант 17
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