Тест по английскому

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт5 заявок281 просмотр
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Необходимо пройти тест по английскому. На тест дается час. Попыток 3 вопросов 40. Предварительно можно посмотреть вопросы по темам.

Просьба, не писать тем, кто на сайте несколько часов или дней. Отдам работу только исполнителю с отзывами .

7 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад