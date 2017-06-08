Эссе на англ. языке

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт3 заявки180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

эссе 

ДИСЦИПЛИНА * 2 штуки (англ.язык) 

ТЕМА РАБОТЫ * а любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с облачными технологиями или беспилотными автомобилями. Оба эссе требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде 5 статей, причем реально существующих, которые будут указаны в эссе и которые можно будет найти в интернете. 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 3 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% 

КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 08.06.2017 до 12.00 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Нужно 2 эссе по 3 стр. на английском языке прикладываю файлы с требованиями а любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с облачными технологиями или беспилотными автомобилями. Оба эссе требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде 5 статей, причем реально существующих, которые будут указаны в эссе и которые можно будет найти в интернете

Фактически требуется учебно-научная статья

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)