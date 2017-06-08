Эссе на англ. языке

эссе

ДИСЦИПЛИНА * 2 штуки (англ.язык)

ТЕМА РАБОТЫ * а любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с облачными технологиями или беспилотными автомобилями. Оба эссе требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде 5 статей, причем реально существующих, которые будут указаны в эссе и которые можно будет найти в интернете.

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 3

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%

КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 08.06.2017 до 12.00

ПОЖЕЛАНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Нужно 2 эссе по 3 стр. на английском языке прикладываю файлы с требованиями а любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с облачными технологиями или беспилотными автомобилями. Оба эссе требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде 5 статей, причем реально существующих, которые будут указаны в эссе и которые можно будет найти в интернете

Фактически требуется учебно-научная статья