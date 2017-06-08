Эссе на англ. языке

Добрый день. Нужно про решать школьные задачи по математике 5-9 класс. Выполнение задач в Ms Word. от исполнителя требуется отличные знания школьной математике. Объём работы большой, пишите – скину ...
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эссе
ДИСЦИПЛИНА * 2 штуки (англ.язык)
ТЕМА РАБОТЫ * а любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с облачными технологиями или беспилотными автомобилями. Оба эссе требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде 5 статей, причем реально существующих, которые будут указаны в эссе и которые можно будет найти в интернете.
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 3
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%
КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 08.06.2017 до 12.00
ПОЖЕЛАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Нужно 2 эссе по 3 стр. на английском языке прикладываю файлы с требованиями а любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с облачными технологиями или беспилотными автомобилями. Оба эссе требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде 5 статей, причем реально существующих, которые будут указаны в эссе и которые можно будет найти в интернете
Фактически требуется учебно-научная статья
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