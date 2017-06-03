Срочно!!! Вывод заданного сигнала на экран - Задачи

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок169 просмотров
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Задачи

ДИСЦИПЛИНА * компьютерные технологии в научных исследованиях

ТЕМА РАБОТЫ * Вывод заданного сигнала на экран

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 1

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 50%

КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 07.06.2017 до 17-00 МСК

ПОЖЕЛАНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Надо выполнить в программе labVIEW. Форма сигнала изображена на фото 1. Пояснения к заданию на фото 2.

ЗАГРУЖЕННЫЕ ФАЙЛЫ

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7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)