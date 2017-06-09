ТЕСТ по электротехнике

$10
Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен1 заявка198 просмотров
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ТЕСТ по электротехнике

Оплата:

на 3 балла =8$

на 4-5 = 10$

7 лет назад
ARMSNV
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
unixwz
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$8
1 день
Доволен сотрудничеством. Выполнил тест хорошо, сроки соблюдены. Ответственный и надежный исполнитель. Рекомендую!
Рекомендую!