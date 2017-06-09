ДИСЦИПЛИНА [i]Банковское дело и конкуренция. ТЕМА РАБОТЫ [/i]- КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ [i]- ШРИФТ [/i]Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 10.06.2017
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ТЕСТ по электротехнике
Оплата:
на 3 балла =8$
на 4-5 = 10$
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