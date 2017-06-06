Тест по математике

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт4 заявки188 просмотров
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необходимо решить онлайн тест, вопросов 30, попыток 3. результат должен быть высший! Можно посмотреть промежуточные тесты. Чтобы иметь представление о чем вопросы. Темы:матрицы, линейные ур-ния, функция, LDC? моделирование, линейное программирование, МНК. Уровень 1 курс ВУЗА.

7 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад