Тест по математике

курсовая Составить программу расчета коренных шеек коленчатого вала n-цилиндрового двигателя задание в файле срок 12.06
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необходимо решить онлайн тест, вопросов 30, попыток 3. результат должен быть высший! Можно посмотреть промежуточные тесты. Чтобы иметь представление о чем вопросы. Темы:матрицы, линейные ур-ния, функция, LDC? моделирование, линейное программирование, МНК. Уровень 1 курс ВУЗА.
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