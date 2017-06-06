Составить программу расчета коренных шеек коленчатого вала n-цилиндров

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок123 просмотра
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курсовая Составить программу расчета коренных шеек коленчатого вала n-цилиндрового двигателя

задание в файле 

срок 12.06

7 лет назад
diplompro
Дмитрий 
40 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад