Составить программу расчета коренных шеек коленчатого вала n-цилиндров

эссе ДИСЦИПЛИНА * 2 штуки (англ.язык) ТЕМА РАБОТЫ * а любую тему, но желательно связанную с информационными технологиями, например, с облачными технологиями или беспилотными автомобилями. Оба эссе требуются длиной 3 страницы и со списком литературы в виде ...