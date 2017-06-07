Студенческая работа на Java

По сути нужно сделать консольный xml парсер с поддержкой xsd на языке Java. Срок сдачи - до 20 июня (неделя с открытия проекта активное общение смогу начать ориентировочно в 15 числах)

Сами требования указанные в задании:

В соответствии с вариантом предметной области (Разработать подсистему учёта пациентов медучреждения.) и вариантом модели XML-анализатора (SAX или DOM, думаю должен быть DOM, если есть обоснования другого выбора - готов их выслушать) необходимо разработать консольное приложение на языке JAVA, использующее в качестве источника данных xml-файл. Данные в файле должны храниться в виде значений элементов и атрибутов. Предусмотреть такие функциональные возможности как:- разработать структуру XML-документа;- разработать XSD-схему для XML-документа;- вывод на экран информации из файла;- валидация XML документа средствами JAVA по XSD документу с выводом результата валидации в консоль;- поиск по составному условию с выводом на экран (SAX);- добавление и удаление информации в xml-файл (DOM).

Работа студенческая, поэтому велосипед изобретать немного надо, но не трехколесный, в идеале минимум кода с общепринятыми устоявшимися библиотеками.

В конечном счете хотелось бы получить исходники с комментариями. Сам программист, но разбираться с явой и писать приложения за неделю нет особого желания.