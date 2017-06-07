Решение школьных задач по математике

Задачи решить нужно решить так как описано в задании.
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Добрый день.
Ищу студента-технаря для решения школьных задач по математике. Например, "решите уравнение - 4:x=2:2,5" и т.п.
Что надо будет делать. Я буду выдавать список задач для решения, все они уже решены в интернете, т.к. являются либо задачами из ЕГЭ, либо из школьных учебников по математике, надо разместить на нашем сайте это решение и добавить к каждому шагу подробное объяснение, что было сделано. Обычно задачи просто решают, не добавляя пояснений что сделали, просто формулы, а вам надо будет добавить слов на 500 збп.
Пример.
Задание "4:x=2:2,5 решите уравнение"
Тут решение - https://znanija.com/task/2016349
Задание "Найдите корень уравнения 5^(x–7)=1/125"
Тут решение - http://self-edu.ru/math_egecat5.php?id=4_2
Требования:
- ТЗ по 50 задач
- К решению добавить 500 збп и разместить на нашем сайте
Пишите стоимость одного ответа (500 збп) и уровень знания математики
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