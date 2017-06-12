ДИСЦИПЛИНА * Теории и технологии начального литературного образованияТЕМА РАБОТЫ * Методические основы работы над идеей произведенияКОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 8-10ШРИФТ * Times New Roman 14 ptОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ...
Методические основы работы над идеей произведения
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ДИСЦИПЛИНА * Теории и технологии начального литературного образованияТЕМА РАБОТЫ * Методические основы работы над идеей произведенияКОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 8-10ШРИФТ * Times New Roman 14 ptОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ не требуетсяКРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 20.06.2017
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