Методические основы работы над идеей произведения

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ДИСЦИПЛИНА * Теории и технологии начального литературного образованияТЕМА РАБОТЫ * Методические основы работы над идеей произведенияКОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 8-10ШРИФТ * Times New Roman 14 ptОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ не требуетсяКРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 20.06.2017

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)