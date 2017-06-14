Контрольная работа по РКИ

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт18 заявок382 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем здравствуйте!

Ищу фрилансера для выполнения контрольной работы по РКИ (русский как иностранный). Ничего сложного, вся теория дана в ссылках к каждому заданию (или почти). Для примеров на иностранном языке нужен английский.

Задание вышлю на почту. Срок 2 недели.

С уважением, Елена

7 лет назад
guest_14978589323738
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад