Контрольная работа по РКИ

Методика анализа основных средств.Нужно сравнение методик анализа осн средств 4 автора в таблицах+выводы под таблицей + общий вывод в сравнении по всем методикам и обоснование одной наиболее оптимальной методики для производственного предприятия. Обьем от 6 ...
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Всем здравствуйте!
Ищу фрилансера для выполнения контрольной работы по РКИ (русский как иностранный). Ничего сложного, вся теория дана в ссылках к каждому заданию (или почти). Для примеров на иностранном языке нужен английский.
Задание вышлю на почту. Срок 2 недели.
С уважением, Елена
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