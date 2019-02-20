Создать лендинг страницу

Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки299 просмотров
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Нам нужно создать продающую лендинг страницу, которая бы красиво и наглядно объясняла характеристики и преимущества нашего продукта (один конкретный продукт).

Важные критерии:

- оптимизация для мобильных устройств

- привлекательный продающий дизайн

- оптимизация для быстрой загрузки (google pagespeed)

- оптимизация SEO

- форма контакта

- форма "перезвоните мне"

5 лет назад
volta8
Артём 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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