Отрисовать обложку для группы ВК

Добрый день ! нужна подписная страница на видео курс . Соответственно все блоки – шапка – подписка – о чём курс – цели и т.д. с маркетингом я не дружу .. сама тематика курса – в ...
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Добрый день.
Нужно отрисовать обложку для группы в ВК. Тема - вейп. Опыт создания обложек, которые не будет шакалить ВК при загрузке - обязателен. Срок на выполнение - не более недели.
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