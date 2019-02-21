Сайт be-to-be

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка199 просмотров
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Нужно сделать сайт be-to-be 

сайт будет на тему собак, то что собаки наши друзья, он должен быть насыщен анимациями и что бы это был full-page 

При сдаче проекта должны быть все анимации в гиф или .mp4, неважно, главное что бы было видно их

5 лет назад
Ibashek
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
ivashek
Данил 
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
$250
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик четко поставил тз, всегда на связи, отвечает на все вопросы поставленной мной
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