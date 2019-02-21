Прототип сайта (личного кабинета) по управлению инвест. продуктами

Требуется переработать текущей интерфейс и собрать прототип из компонентов http://angular-material.fusetheme.com/apps/dashboards/analytics

Работа делится на итерации, созваниваемся для уточнений, а также при завершении каждой итерации.

По результату итерации нужны:

- прототип в sketch или в figma, а также в psd.

- карта экранов

- описание взаимодействия пользователей с интерфейсом.

Интерфейс можно делать на русском языке, но с учетом указанных компонентов Fuse.

Дополнительные пожелания по интерфейсу и рекомендации дадим при первом общении.