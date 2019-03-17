Доработать макет сайта

Нужно сделать дизайн сайта Paint-centr Движок: Джумла Дизайн должен быть простой и современный, структуру не меняем, примеры ниже: planetakrasok kraski vseinstrumenti isolux 220-volt Прошу сразу писать стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо один сайт подкорректировать в плане дизайна. Цель: чтобы смотрелось как корпоративный сайт, вызывающий доверие, уважение и желание позвонить!
Нужно проработать дизайн макета, а именно: логотип причесать, шапку сайта, кнопки меню, надписи, форму вертикальную слева с разными блоками, в основной части где текст - шрифты заголовков и текстовок подобрать по размеру, шрифту (начертанию), фоновые поля слева-справа. Там дизайн повторяющийся на всех страницах, единственное, будет страница подачи и просмотра объявлений - их тоже надо скомпоновать, но дизайн в принципе, аналогичный.
Предоставляю черновой макет - см. вложение - вот данный ущербный дизайн и нужно улучшить (есть в иллюстраторе, если что).
Надо чтобы смотрелось как корпоративный сайт, вызывающий доверие, уважение и желание позвонить!
Причем, принципиально мы ничего не меняем, вопрос в оформлении.
Макет должен удовлетворять простым требованиям подготовленности к вёрстке (группы и слои поименованы: основные элементы дизайна именовать латиницей в соответствии с их назначением; если есть сгруппированные слои, то группировка выполнена в соответствии с логической структурой страницы:шапка, контент, баннер, кнопка, список и т. д., и вложенность не превышает разумных пределов, или без вложенности групп; скрытые, но не играющие никакой роли в дизайне слои, должны быть удалены; обрезка фотографий (скругление углов и т.п.) должны производиться с сохранением исходных изображений лучше делать это с помощью масок; размер холста должен соответствовать максимально возможной ширине/высоте дизайна).
Также задача, чтобы графическое оформление сайта имело минимальный вес, давало минимальную нагрузку при работе посетителей с сайтом.
Оплата по факту сдачи работы или через безопасную сделку.
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