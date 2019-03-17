Предоставляю услуги создания дизайна сайта

Здравствуйте,

Меня зовут Евгений, я занимаюсь созданием дизайна сайтов и рисую макеты landing page.

Ответственно отношусь к работе, вкладываю душу в каждый проект и радую заказчиков и пользователей современным, а главное - удобным дизайном.

Обратите внимание:

• Я рисую адаптивные landing page, которые комфортно отображаются на большинстве устройств. Также занимаюсь созданием баннеров.

• Работаю в программах "Photoshop" и "Corel Draw".

• Стараюсь создавать макеты, удобные для дальнейшей верстки (группирую слои по экранам, подписываю на русском языке, удаляю все вспомогательные слои).

Вы можете связаться со мной наиболее удобным способом:

Email - [email protected]

VK - https://vk.com/emelianov98