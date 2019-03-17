evgeniy_eme

Евгений Емельянов evgeniy_eme

 
25 летРоссия/Челябинск
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Предоставляю услуги создания дизайна сайта

Здравствуйте,

Меня зовут Евгений, я занимаюсь созданием дизайна сайтов и рисую макеты landing page.

Ответственно отношусь к работе, вкладываю душу в каждый проект и радую заказчиков и пользователей современным, а главное - удобным дизайном.

Обратите внимание:

• Я рисую адаптивные landing page, которые комфортно отображаются на большинстве устройств. Также занимаюсь созданием баннеров.

• Работаю в программах "Photoshop" и "Corel Draw".

• Стараюсь создавать макеты, удобные для дальнейшей верстки (группирую слои по экранам, подписываю на русском языке, удаляю все вспомогательные слои).

Вы можете связаться со мной наиболее удобным способом:

Email - [email protected]

VK - https://vk.com/emelianov98

Дизайн сайтаPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
fine09
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
8 баллов
5 лет назад
Доработать макет сайта
Евгений делал дизайн шапки, меню и основного поля сайта. Старательно отрабатывал правки, нужный результат достигнут, благодарю за работу.
Отличный заказчик. Очень подробно и детально описал задание на проект. Все правки также подробно расписывал, так что никаких вопросов не оставалось. Сотрудничеством доволен.
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