Предоставляю услуги создания дизайна сайта
Здравствуйте,
Меня зовут Евгений, я занимаюсь созданием дизайна сайтов и рисую макеты landing page.
Ответственно отношусь к работе, вкладываю душу в каждый проект и радую заказчиков и пользователей современным, а главное - удобным дизайном.
Обратите внимание:
• Я рисую адаптивные landing page, которые комфортно отображаются на большинстве устройств. Также занимаюсь созданием баннеров.
• Работаю в программах "Photoshop" и "Corel Draw".
• Стараюсь создавать макеты, удобные для дальнейшей верстки (группирую слои по экранам, подписываю на русском языке, удаляю все вспомогательные слои).
Вы можете связаться со мной наиболее удобным способом:
Email - [email protected]
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Отзывы заказчиков
$20
8 баллов
5 лет назад
Евгений делал дизайн шапки, меню и основного поля сайта. Старательно отрабатывал правки, нужный результат достигнут, благодарю за работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Очень подробно и детально описал задание на проект. Все правки также подробно расписывал, так что никаких вопросов не оставалось. Сотрудничеством доволен.