Сделать дизайн сайта с существующим шаблоном

Требуется переработать текущей интерфейс и собрать прототип из компонентов http://angular-material.fusetheme.com/apps/dashboards/analytics Работа делится на итерации, созваниваемся для уточнений, а также при завершении каждой итерации. По результату итерации нужны: - прототип в sketch или в figma, а также в psd. ...