Дизайн страницы

Нужно нарисовать сайт+лого, для онлайн сервиса. Структура сайта по аналогии с конкурентом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу попросить сделать первую/базовую страницу сайта. Она будет Статическая, как в этом сайте образце www.lobstergroup.ruИдея такая - нужно сделать цельную страницу из двух фотографий бизнес районов(сити) Лондона и Москвы, чтоб было красиво и понятно склеено, Цельно выглядело, стильно, что они как бы и вместе и не вместе. Учесть обязательно, что при мобильной версии она будет по бокам "обрезаться", как на сайте образце, и поэтому учитывать чтобы всё самое важное было сосредоточено и склеено - в Центре. Затемненность тоже можно принимать +/- как на образце. Фоток для этого у меня не много. Все отправляю. Может найдёшь в интернете другие - тоже хорошо. Но нужно, чтоб было в максимальном качестве конечно.
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