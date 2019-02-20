Дизайн страницы

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок219 просмотров
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Хочу попросить сделать первую/базовую страницу сайта. Она будет Статическая, как в этом сайте образце www.lobstergroup.ruИдея такая - нужно сделать цельную страницу из двух фотографий бизнес районов(сити) Лондона и Москвы, чтоб было красиво и понятно склеено, Цельно выглядело, стильно, что они как бы и вместе и не вместе. Учесть обязательно, что при мобильной версии она будет по бокам "обрезаться", как на сайте образце, и поэтому учитывать чтобы всё самое важное было сосредоточено и склеено - в Центре. Затемненность тоже можно принимать +/- как на образце. Фоток для этого у меня не много. Все отправляю. Может найдёшь в интернете другие - тоже хорошо. Но нужно, чтоб было в максимальном качестве конечно. 

5 лет назад
guest_15507725110127
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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