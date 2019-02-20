Создание мультилэндинга для проекта в области HoReCa.

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок166 просмотров
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Необходимо разработать дизайн мультилэндинга в сфере ресторанного консалтинга.Желательно чтобы дизайн был свёрстан.Возможно дальнейшее сотрудничество в плане программирования этого лэндинга на движок (предпочтение ModX).Нужен лаконичный , яркий и стильный продающий дизайн для мультилэндинга по ТЗ (ТЗ вышлю).Предпочтение отдаю дизайнерам которые имеют опыт в разработке дизайна для кафе и ресторанов, а так же в логотипах для айдентики.

5 лет назад
rusakovyury
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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