Создание мультилэндинга для проекта в области HoReCa.

Необходимо разработать дизайн мультилэндинга в сфере ресторанного консалтинга.Желательно чтобы дизайн был свёрстан.Возможно дальнейшее сотрудничество в плане программирования этого лэндинга на движок (предпочтение ModX).Нужен лаконичный , яркий и стильный продающий дизайн для мультилэндинга по ТЗ (ТЗ вышлю).Предпочтение отдаю дизайнерам которые имеют опыт в разработке дизайна для кафе и ресторанов, а так же в логотипах для айдентики.