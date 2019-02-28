Дизайн-макет одной страницы сайта с типовыми блоками и UI kit

Работой доволен. Взаимодействие полное, Андрей ответственный человек, всегда на связи, не пропадает. Сделано всё по ТЗ, с душой. внесены правки по моему желанию (не было в ТЗ). Рекомендую к сотрудничеству и сам готов сотрудничать в будущем.