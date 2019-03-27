Адаптивный лаконичный дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен31 заявка284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать очень качественный дизайн сайта.

Задание в приложении.

Дизайн сайта
5 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
5 лет назад
$300
28 дней
Все отлично, качественный дизайн как всегда.
Четкое понятное ТЗ, подробная информация по задаче, постоянная обратная связь. Сотрудничеством доволен, спасибо за проект.
  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн сайта

    Необходимо сделать презентационный лендинг пейдж для клуба виртуальной реальности, на котором можно онлайн записаться на дату и время для игры и можно полистать меню игр, винного бара и кофейни в виде каруселей

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн-макет одной страницы сайта с типовыми блоками и UI kit

    ·    Требуется разработка дизайн-макета одной страницы сайта со всеми типовыми блоками ·    Результат работы: 2 файла в формате PSD –дизайн-макет страницы и UI-kit ·    Миссия сайта: выбора заказчика как поставщика услуг ·    Прилагаемые файлы: логотип ·    Ссылка на прототип: kpkdiz.server-profi.ru

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать сайт

    Нужно создать сайт туристических услуг наподобие такого [url=https://bluebird.by/type/child/]https://bluebird.by/type/child/[/url] с похожими цветами, но с иной цветовой гаммой. Нужно, чтоб выглядело интересно и своеобразно. Сколько будет стоить такая работа с нуля? Есть только пример сайта, который приложил выше.  Желательно, чтоб ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать шапку для веломагазина

    $15

    Требования: -разрешение 1140Х250 пикс.  ВНИМАНИЕ!! Никаких текстов рисовать на шапке не нужно, так как они реализованы с помощью html и css. Только шапка!! Обязательно прислать PSD-исходник.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать шапку для интернет-магазина велосипедов и аксессуаров

    $10

    Требования: -разрешение 1140Х250 пикс.  ВНИМАНИЕ!! Никаких текстов рисовать на шапке не нужно, так как они реализованы с помощью html и css. Только шапка!! Имеется интернет-магазин, на котором нужно сменить шапку: [url=https://velife.ru/shop]https://velife.ru/shop[/url]  Необходимо нарисовать продавца и покупателей, а также витрину с ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Необходима быстрая разработка вэб дизайна интернет магазина, предоставление услуг аренды оборудования.  Логотип и фирстиль имеется. Очень важно что бы дизайн был стильный и современный.  Подбор контента(картинок), прорисовка иллюстраций. Более детально - в личные сообщения

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад