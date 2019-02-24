Разработка дизайна страницы готовых товаров

Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка268 просмотров
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Добрый день! Необходимо разработать дизайн странички с готовыми позициями товаров. Примеры такой страницы отправлю в личных сообщениях. Она должна отображать некий список товаров, с конкретными разделами такими как: 

- Наименование 

- Размер 

- Цвет 

- Марка картона 

- Количество на складе 

- Цена 

  

Само собой, все должно быть оформлено с одной стороны просто и понятно, а с другой привлекательно и информативно.

5 лет назад
SlobodyanukMaxim
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад