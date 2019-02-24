Разработка дизайна страницы готовых товаров

Добрый день! Необходимо разработать дизайн странички с готовыми позициями товаров. Примеры такой страницы отправлю в личных сообщениях. Она должна отображать некий список товаров, с конкретными разделами такими как:

- Наименование

- Размер

- Цвет

- Марка картона

- Количество на складе

- Цена

Само собой, все должно быть оформлено с одной стороны просто и понятно, а с другой привлекательно и информативно.