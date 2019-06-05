Посадочная страница для товара

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#1$200
#2$100
#3$50

Разработать посадочную страницу для наушников Apple AirPods, которая бы увеличивала существующую на данный момент конверсию.

Продукт банально простой - тех. задание соответствующие:

1. Ширина - 940.

2. Страница сейчас - Наушники-apple-airpods

3. Обязательно должен присутствовать блок доставки - https://gyazo.com/dcd2493d8f3d684eff3d4ccf0700a16b

4. Общий посыл должен быть в следующем - самая низкая цена, оригинальность продукта(в том плане что не подделка), оперативность получения ну и прочие фишки убеждающие клиента оформить заказ именно здесь и сейчас... в общем, не мне Вас учить.)

5. Материалов и текстовку никакую не даю - этого полно в интернете.

П.С.

- На все уточняющие вопросы отвечу оперативно;

- Готов закрыть конкурс сразу, же как увижу достойный результат;

- С победителем продолжу работу по другим продуктам apple;

5 лет назад
business_ok
Валентин 
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
Победители конкурса
krasilnikoval_
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
#3
TOPSECRET
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
#1
Отличная работа - отличный исполнитель. Профессионально и качественно в плане маркетинга! Рекомендую всем.
Валентин хороший заказчик! Лояльный в работе, конструктивный в общении. Спасибо за интересный конкурс!
lev92
Лев 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
#2
Все было ОК!
Спасибо за интересный конкурс!
Заявки фрилансеров
krasilnikoval_
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
#3
TOPSECRET
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
#1
lev92
Лев 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
#2