Посадочная страница для товара

# 1 — $ 200 # 2 — $ 100 # 3 — $ 50

Разработать посадочную страницу для наушников Apple AirPods, которая бы увеличивала существующую на данный момент конверсию.

Продукт банально простой - тех. задание соответствующие:

1. Ширина - 940.

2. Страница сейчас - Наушники-apple-airpods

3. Обязательно должен присутствовать блок доставки - https://gyazo.com/dcd2493d8f3d684eff3d4ccf0700a16b

4. Общий посыл должен быть в следующем - самая низкая цена, оригинальность продукта(в том плане что не подделка), оперативность получения ну и прочие фишки убеждающие клиента оформить заказ именно здесь и сейчас... в общем, не мне Вас учить.)

5. Материалов и текстовку никакую не даю - этого полно в интернете.

П.С.

- На все уточняющие вопросы отвечу оперативно;

- Готов закрыть конкурс сразу, же как увижу достойный результат;

- С победителем продолжу работу по другим продуктам apple;