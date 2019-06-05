Посадочная страница для товара

Требуется составить подробный комплексный план используя современные технологии юзабилити.Выделить комплекс мер для повышения поведенческого фактора пользователя. Интересует ответственный и порядочный исполнитель, понимающий поставленную задачу. Скачайте файл для ознакомления, в файле приведен не полный список корректировок по юзабилити, предлагайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать посадочную страницу для наушников Apple AirPods, которая бы увеличивала существующую на данный момент конверсию.
Продукт банально простой - тех. задание соответствующие:
1. Ширина - 940.
2. Страница сейчас - Наушники-apple-airpods
3. Обязательно должен присутствовать блок доставки - https://gyazo.com/dcd2493d8f3d684eff3d4ccf0700a16b
4. Общий посыл должен быть в следующем - самая низкая цена, оригинальность продукта(в том плане что не подделка), оперативность получения ну и прочие фишки убеждающие клиента оформить заказ именно здесь и сейчас... в общем, не мне Вас учить.)
5. Материалов и текстовку никакую не даю - этого полно в интернете.
П.С.
- На все уточняющие вопросы отвечу оперативно;
- Готов закрыть конкурс сразу, же как увижу достойный результат;
- С победителем продолжу работу по другим продуктам apple;
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