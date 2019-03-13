Нужно оформить страницу YouTube

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок208 просмотров
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Нужно разработать обложку страницы https://www.youtube.com/channel/UCriqXFsCvGSFssnfZJmusDA и сделать серию картинок-заставок для видео.

Просьба в ваших предложениях оставлять ссылки на примеры ваших работ.

5 лет назад
n_palanskaya
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
lburchenko
Алексей 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
5 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за отличную работу! Рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству.